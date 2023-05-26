ثقب أسود نادر بـ100 ألف ضعف كتلة الشمس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل علماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى ما يقولون إنه أحد أفضل أدلتهم - حتى الآن - على وجود فئة نادرة من الثقوب السوداء متوسطة الحجم، بعد أن وجدوا ثقباً أسود، يزن ما يقرب من 100 إلى 100000 ضعف كتلة شمسنا، ويقع في قلب عنقود نجمي على بعد 6000 سنة ضوئية.

ويقول العلماء إنه على الرغم من أن اكتشافاتنا للثقوب السوداء غير حاسمة، وهذا الاكتشاف ليس استثناءً، فإنه يُعدّ أحد أفضل المرشحين حتى الآن، فضلاً عن كونه قريباً بدرجة كافية، بحيث يمكن إجراء دراسة المتابعة بسهولة نسبياً.