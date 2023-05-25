بسبب مسحوق أبيض.. إخلاء قسم شرطة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أُخلي مركز للشرطة في مدينة فلنسبورغ شمالي ألمانيا، بعدما ورد إلى القسم خطاب يحوي مسحوقاً أبيض غير معروف.

والمسحوق الغامض كان موجهاً إلى المكتب الإقليمي، التابع لحزب الخضر، الذي يقع في الدائرة الانتخابية لوزير الاقتصاد روبرت هابيك (المنتمي للحزب) في هذه المدينة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن مواطناً سلَّم، أمس، مظروف الخطاب إلى القسم الذي كان ورد، في وقت سابق، إلى مكتب حزب الخضر.

يُذكر أن حزب الخضر شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يتزعمه حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ويشارك فيه أيضاً الحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف المتحدث أن الشرطة استدعت قوات الإطفاء نظراً إلى المحتوى المثير للريبة، وأعقب ذلك عملية شاقة لم تنته إلا بعد مضي قرابة ثلاث ساعات، مشيراً إلى أنه لم يقع أضرار وفقاً للوضع الأولي.

ولم يتم التعرف بعد إلى طبيعة المسحوق الموجود داخل المظروف. وقالت متحدثة باسم الشرطة، ليلة الأربعاء/الخميس الماضية، إن الفحص الذي تم إجراؤه انتهى إلى استبعاد أن يكون هذا المسحوق مادة كيماوية أو مادة مشعة، مضيفةً أن هناك احتمالاً بأن تكون هذه المادة رمالاً ناعمة.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسحوق يحوي مواد بيولوجية، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وكانت قوات الإطفاء وضعت المظروف في وعاء خاص، ونقلته إلى خارج القسم في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.