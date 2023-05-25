مكملات هرمونية للأبقار

المصدر: (دبي ــــــــــ البيان)

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كشف علماء من جامعة ولاية ميسيسيبي أنّ هرمون الميلاتونين الذي يستهلكه البشر للمساعدة على النوم، بإمكانه أيضاً تقديم فوائد عدة لأجسام الأبقار، فكيف يمكن لهذا الهرمون المساعدة في دعم صحة الماشية؟ يقول الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Biomolecules إنهمّ وجدوا أنه يمكن استخدام الميلاتونين للتحكم في درجة حرارة جسم الحيوان، ومن ثَم المساعدة على تكيف الماشية مع درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، كما يعمل على ضبط الساعة البيولوجية، وبمساعدة الميلاتونين يمكن التخفيف من بعض القيود الغذائية، وتعزيز إنتاج الأحماض الأمينية ونمو العضلات بشكل أكثر كفاءة.