«روبوت» يجول البساتين ويكتشف الثمار التالفة

المصدر: (دبي - البيان )

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ابتكر علماء روس روبوت botANNIC، الذي يسير داخل بستان ويتعرف أوتوماتيكياً على الفواكه المريضة والتالفة.

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» عن الأساتذة في الجامعات الروسية، قولهم إنه تم تطوير الروبوت من قبل الأخصائيين في الجامعة التقنية للبحوث العلمية في موسكو، بالتعاون مع زملائهم في جامعة «تامبوف» التكنولوجية الحكومية، وجامعة التعدين التكنولوجي الصينية، ومدرسة الاقتصاد العليا في موسكو.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن إيفان أوشاكوف، رئيس قسم الفيزياء في جامعة موسكو التقنية للبحوث العلمية قوله: «إن روبوت botANNIC يستخدم كاميرا ستريو تعمل بالشبكات العصبية الاصطناعية، التي تحاكي بصر الإنسان، ويقوم بمسح أوراق الأشجار وأجزائها المثمرة، ويكتشف التفاح في تاج الشجرة، كما يكشف درجة نضجها وتلفها».

وقال ألكسندر ديفين الأستاذ في قسم الميكانيك والقياسات التكنولوجية في جامعة «تامبوف» التكنولوجية: «يقوم الروبوت أيضاً بتصنيف الصور الفوتوغرافية للثمار إلى بضع مجموعات، وفقاً لدرجة الضرر والمرض...».