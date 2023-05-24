اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

المصدر: (دبي ـــ البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء فلك بواسطة تلسكوب «جيمس ويب» مجرة ضخمة تبعد حوالي 25 مليون سنة ضوئية. ويقول الباحثون: إن المجرة المعروفة باسم GS-9209 تشكلت بعد حوالي 600 إلى 800 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهي الأقدم من نوعها التي تم اكتشافها حتى الآن، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال الباحث الرئيسي الدكتور آدم كارنال، من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة إدنبرة: «لقد أظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالفعل أن المجرات كانت تتشكل بشكل أكبر وفي وقت أبكر مما كنا نتوقعه خلال المليار سنة الأولى من التاريخ الكوني».