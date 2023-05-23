تايلند.. وفاة 7 أشخاص إثر انهيار سقف مدرسة عليهم جراء الأمطار

المصدر: أ ب

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لقي سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، حتفهم يوم الاثنين عندما انهار سقف معدني في مركز للأنشطة بمدرسة شمالي تايلاند جراء الرياح العاتية الناجمة عن عاصفة ممطرة، وفقا لمسؤولين اليوم الثلاثاء.

كان آخر الضحايا صبي يبلغ من العمر 6 سنوات توفي في وقت متأخر من ليل الاثنين في مستشفى بعد انهيار سقف مدرسة وات نيرن بور الابتدائية، وفقا لمكتب العلاقات العامة في مقاطعة فيشيت، التي تبعد 300 كيلومتر شمال العاصمة، بانكوك.

كان العديد من الطلاب قد دخلوا مركز الأنشطة بالمدرسة للاحتماء من المطر عندما انهار السقف، وفقا لبيان إدارة الوقاية من الكوارث الرسمية المنشور على فيسبوك، والذي أشار إلى نقل 18 شخصا إلى المستشفى.

وقال باتشارين سيري، من إدارة العلاقات العامة في الإقليم، إن أربعة أطفال ووالدين وأحد أفراد طاقم التنظيف في المدرسة لقوا حتفهم.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من هطول أمطار غزيرة في شمال تايلاند هذا الأسبوع، كما كان يوم الاثنين البداية الرسمية لموسم الأمطار.