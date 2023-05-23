آليات جديدة لمقاومة «صدأ القمح»

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية، في استنساخ جينات مقاومة لصدأ القمح «Lr9 وSr43»، وتوصلوا إلى أنهما يشفران بروتينات اندماج كيناز غير عادية، ويعرف «كيناز البروتين» بأنه إنزيمُ يُعدلُ البروتينات بإضافة مجموعات فوسفات كيميائياً، وظهرت كينازات القمح أخيراً لاعباً بارزاً يشارك بمقاومة الأمراض في القمح والشعير، بحسب دراسة نشرت، الاثنين، في دورية «نيتشر جينتيكس»، وستتيح البحوث التي تجرى في هذا الصدد، تطوير خيارات جديدة لمعالجة مقاومة المرض في القمح الطري، حيث يُفقد نحو 20 % من إنتاج القمح العالمي بسبب الآفات والأمراض.