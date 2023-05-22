عناكب عملاقة لكنها خجولة

المصدر: (دبي ـــــــ البيان)

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توصل علماء إلى أنّ عناكب الجورو الغازية ليست عدوانية، ورغم كونها عملاقة وغازية، إلا أنها خجولة، وقال الباحثون إن العناكب التي تنتشر في جميع أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة ربما تكون «الأكثر خجلاً على الإطلاق»، وظهرت هذه العناكب لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2013، عندما نُقلت من طريق الخطأ عبر شرق آسيا في حاوية شحن، وفي البداية اعتقد معظم الناس أن كلمة «غازية» تعني أنها «عدوانية»، حيث كان الناس يخافون من عناكب جورو في البداية، وأثبت العلماء في ورقة بحثية حديثة أنّ عناكب الجورو تظل ثابتة لوقت أطول من المعتاد عندما تتعرض لتهديد، ويُعتقد أن العناكب التي تبقى ثابتة لفترة أطول تكون أكثر خجلاً، وتلك التي تستأنف النشاط بعد فترة وجيزة من تعرضها لتهديد تكون أكثر جرأة.

ويقول الباحثون إن «دراستنا تثبت أن هذه العناكب تخاف من الإنسان حقاً أكثر مما تخاف يخاف هو منها». وتجدر الإشارة إلى أن دراسات وملاحظات علمية سابقة، عديدة، كانت قد أشارت إلى أن هذه العناكب تتميز بكونها "مسالمة"، لا تهاجم البشر او تعتدي على سواها، من الحشرات والحيوانات الأخرى.