«هيكل عظمي» لشخص عاش قبل 7000 عام

المصدر: (دبي ـــــــ البيان)

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اكتشف علماء الآثار في بولندا هيكلاً عظمياً لشخص عاش قبل نحو 7000 عام بالقرب من منطقة تعرف الآن باسم كراكوف، ويعود الهيكل العظمي لحقبة العصر الحجري الحديث، حيث اكتشف أثناء تجديد ساحة البلدة في سومنيكي، وقال العلماء: إنّ الهيكل العظمي في حالة ممتازة وعُثر بجانبه على شظايا من الفخار، واستناداً إلى أسلوب صناعة الفخار، فإنه قد ينتمي إلى ثقافة الفخار الخطي 5500 - 4500 قبل الميلاد، أي أن من المحتمل أن يعود تاريخ الدفن إلى حوالي 7000 عام، بحسب موقع لايف ساينس، واعتبر العلماء أنّ هذا الاكتشاف مثير ومهم للغاية.