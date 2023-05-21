علاج السمنة بالتبريد

المصدر: دبي - البيان

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قال علماء من إيطاليا: إن تحفيز الجسم بالتبريد الكامل قد يمثل علاجاً جيداً للسمنة، مشيرين إلى أن مستويات الكوليسترول، ودهون الدم الأخرى تحسنت بمقدار الضعف لدى الأفراد، الذين يعانون من السمنة، بعد تعرضهم للبرد الشديد لفترة قصيرة من الزمن.

وأكد العلماء خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، الذي انعقد في دبلن بأيرلندا، يوم الأربعاء الفائت، أن نتائج التجربة أثبتت نجاعة جلسات تحفيز الجسم بالتبريد في علاج السمنة، لكن ثمة حاجة إلى دراسات أكبر لمدة أطول، لتأكيد هذه النتائج الأولية.