«أراد العيش بسلام» فجعل منزله خيمة برتقالية في مرآب

المصدر: دبي - البيان

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يريد الاسترخاء وعدم الانتظام في وظيفة، ولكن اختياره للمكان وطقوس يومياته كانت موضوع تساؤلات.

تلك حال رجل صيني يبلغ من العمر 29 عاماً في جنوب غرب البلاد، ترك وظيفته، وانتقل للعيش في خيمة بموقف سيارات مهجور، لأنه يريد الاسترخاء وعدم العمل، إذ يعيش لي شو في موقف سيارات قديم في مقاطعة سيشوان، منذ أكثر من 200 يوم، في خيمته البرتقالية، والتي كتب عليها ملاحظة، تطلب من المارة ألا يلمسوا متعلقاته ويحترموا خصوصية خيمته كونها «منزل شخص ما».

وقد كلفته خيمته المستعملة تلك 400 يوان (58 دولاراً)، ويضع فيها ملابس رثة وموقد طهي ووعاء من الألمنيوم، وبعض الطعام، بحسب صحيفة تايمز ناو نيوز.

ويتعين عليه بذل جهود في الطهي كل يوم، والمشي مسافة طويلة للعثور على الماء وشحن بطاريات معداته. وكان قد استقال من وظيفته بنهاية عام 2018، وقرر البقاء عاطلاً عن العمل.

وعرض أصدقاء شو تزويده بالسكن والدعم المالي لبدء عمل تجاري، لكنه رفض مساعدتهم، وقال: «عندما تتخلى عن الملاحقات غير المجدية في الحياة ستشعر ببطء بالسلام، وستعتاد على الظروف المتغيرة. إنه أمر مريح».