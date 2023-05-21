خطوط الكهرباء تعطل ملاحة النحل

المصدر: دبي - البيان

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خلصت دراسات ومتابعات فريق من علماء البيئة التشيليين والأرجنتينيين، بقيادة ماركو مولينا مونتينيغرو، الأستاذ في جامعة «تالكا» إلى أن الحقول الكهرومغناطيسية، تعطل بشدة أنظمة ملاحة النحل، وتسبب إجهاداً خلوياً في أجساد النحل، وتمنعه من تلقيح الزهور. ونشرت الدراسة، حسب تقرير بموقع روسيا اليوم، في مجلة «Science Advances»، حيث تابع الباحثون تفاعل النحل والزهور بالقرب من خطوط الكهرباء في قرية كيناواميدا في تشيلي.

ويرى الباحثون أن ذلك يؤثر سلباً على النباتات، ويؤدي إلى تقلص تنوعها.