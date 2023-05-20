هل أجبرت «الأوقاف» المصرية الأئمة على جمع صكوك الأضاحي؟

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار من وزارة الأوقاف المصرية بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الوزارة ونفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت «الأوقاف» أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي أمر اختياري يتم تطوعاً من قِبل بعض الأئمة دون أي إجبار أو فرض أي جزاءات عليهم.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.