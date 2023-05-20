أرشيف جوانا سبيري وهايدي في «ذاكرة العالم»

المصدر: (دبي - البيان)

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أضافت منظمة اليونسكو، أرشيفي جوانا سبيري والشخصية الكرتونية الشهيرة هايدي، المحفوظين بجامعة زيورخ، إلى «سجل ذاكرة العالم» التابع لليونسكو.

حيث أكَّد قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الأهمية العالمية التي تحظى بها مجموعات أرشيف الكاتبة السويسرية سبيري، مبتكرة شخصية هايدي الكرتونية الشهيرة، حسب ما أعلنت جامعة زيورخ، أخيراً.

وتحظى شخصية هايدي بأهمية خاصة في التراث الثقافي السويسري، وقد أثرت على الفن والثقافة الشعبية في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرن.