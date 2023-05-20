أجهزة استشعار تعمل في الحمم البركانية

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح فريق من الباحثين بجامعة هيوستن في تطوير مستشعر جديد، بإمكانه العمل في درجات حرارة عالية تصل إلى 900 درجة مئوية، أو 1650 درجة فهرنهايت، وهي درجة حرارة الحمم البركانية المافيك.

وتتطلب البيئات القاسية في العديد من الصناعات الحيوية - الطيران والطاقة والنقل والدفاع - أجهزة استشعار؛ لقياس ومراقبة العديد من العوامل، في ظل ظروف قاسية لضمان سلامة الإنسان وسلامة الأنظمة الميكانيكية.

وبحسب ورقة بحثية نُشرت الخميس في مجلة «المواد الوظيفية المتقدمة»، يعتزم الباحثون استخدام المستشعرات الكهرضغطية ذات درجة الحرارة في عدة سيناريوهات قاسية.