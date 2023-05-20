عاصفة مغناطيسية مهولة تبدأ الاثنين

المصدر: (دبي - البيان)

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حذّر علماء الفلك من عاصفة مغناطيسية طويلة بشكل غير طبيعي، ستؤثر على الأرض خلال الأيام المقبلة.

وتبعاً لتوقعات بعض الخبراء فإن «نهاية هذا الأسبوع ستكون مستقرة نوعاً ما، إذ من المتوقع أن تكون التقلبات في المجال المغناطيسي الأرضي في حدود نقطة أو نقطتين، ولكن بعد فترة الهدوء هذه ستؤثر على الأرض عاصفة مغناطيسية طويلة، وستبدأ تأثيراتها من مساء الاثنين 22 مايو».

وطوال نهار الاثنين المقبل، حسب تقرير نشره موقع روسيا اليوم، تبعاً للتوقعات، من المفترض أن تكون شدة تأثير العاصفة المغناطيسية بمعدل نقطتين، ومساء ذلك اليوم من المفترض أن تزداد هذه الشدة لتصبح بمعدل أربع نقاط، وسيستمر تأثير العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 مايو.

وأشار بعض الخبراء أيضاً إلى أن العاصفة المغناطيسية قد تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 مايو، إذ ستبلغ قوتها 5 نقاط، وستنخفض تأثيرات العاصفة قليلاً يوم الخميس 25 مايو.

وطوال يومي الخميس والجمعة 25 و26 مايو الجاري من المفترض أن تكون قوة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ضمن معدل أربع نقاط، ومساء الجمعة من المفترض أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى 3 نقاط.