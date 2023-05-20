حقيقة صورة أكبر ثمرة فراولة التي اجتاحت مواقع التواصل

المصدر: ا ف ب

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر أكبر ثمرة فراولة في العالم، وفق ما نقلت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.

ويظهر في الصورة رجل يحمل ما يبدو أنها ثمرة فراولة ضخمة. وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصورة تظهر أكبر ثمرة فراولة في العالم.

وحصدت الصورة عشرات آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل. لكن هذه الصورة، وعلى غرار عشرات الصور الغريبة التي اجتاحت مواقع التواصل في الأسابيع الماضية، مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي.

وفي فبراير من العام الماضي، نشرت وكالة فرانس برس تقريرا عن أكبر ثمرة فراولة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتبدو الثمرة في التقرير المصوّر أصغر بكثير من تلك الظاهرة في الصورة المتداولة حديثا.

وأرشد التفتيش على محركات البحث أن الصورة منشورة في الأول من مايو على مجموعة على موقع فيسبوك للصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ إلى جانب صور أخرى مشابهة في غرابتها.

وعقب انتشار الصورة على نطاق واسع على أنها حقيقية، أعاد ناشرها ليوضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام برنامج "Midjourney" مستغربا حجم انتشار الصورة ونوع التعليقات عليها.

وله صور غريبة أخرى كثيرة نشرها في أوقات مختلفة مع الإشارة بوضوح أنه صممها بالذكاء الاصطناعي.