1.7 مليار من «ملوك الديناصورات» جابت كوكبنا

المصدر: دبي - البيان

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رصد الباحثون، أخيراً، عدداً دقيقاً لـ«التيرانوصور الملك» أو «التيرانوصوروس ريكس»، حيث قُدّر بـ1.7 مليار ديناصور جابت كوكبنا، ويختلف هذا عمّا جاء في تقدير دراسة نُشرت بمجلة «ساينس» عام 2021، بلغ: 2.5 مليار من «التيرانوصوروس ريكس» قبل ملايين السنين، لكن الدراسة الجديدة، التي نُشرت في 18 أبريل 2023 بمجلة علم الحفريات، أكدت أن العدد الفعلي ربما يكون أقرب إلى 1.7 مليار.

وتطرح هذه الأبحاث سؤالاً مهماً: أين توجد جميع عظام التيرانوصوروس ريكس؟ وهو ما يحفز العلماء على إجراء دراسات متواصلة لجعل استكشاف كواليس حياة «ملوك الديناصورات» أمراً ممكناً.