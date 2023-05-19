انحسار المياه في 50 % من بحيرات وسدود العالم

المصدر: واشنطن- أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة، ويُعزى إلى حد كبير إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر له.



ويعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها، وفق الدراسة التي نُشرت امس الخميس في مجلة «ساينس» العلمية.

وقال بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة، «إن البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة. إنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذي تستحقه».

وتغطي البحيرات حوالى 3% من سطح الأرض، لكنها تمثل 87 % من المياه العذبة السائلة عليها. وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.