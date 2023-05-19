خرائط لمسارات الكويكبات الخطرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُهدد كوكبنا ملايين الكويكبات الفضائية الخطرة، التي يحتمل أن تصطدم بالأرض، لهذا السبب رسم علماء الفلك خرائط لجميع مسارات الكويكبات المحتمل أن تمثل خطورة مستقبلاً، ولمدة ألف عام مقبلة.

ويشير تحليلهم إلى أن أياً من هذه الأجسام القريبة من الأرض التي يبلغ حجمها كيلومتراً واحداً لا يشكل خطراً كبيراً علينا خلال القرن المقبل.

ومن بين ما حدده العلماء في خرائطهم مسار «الكويكب 7482»؛ والذي يشكل أكبر فرصة للتصادم مع كوكب الأرض خلال الـ1000 المقبلة. ورصد الباحثون أيضاً «الكويكب 143651»، الذي يسبح بمدار فوضوي، ولا يُعرف إذا كان سيشكل خطراً أم لا على كوكب الأرض.