بريطانيا تكشف تكلفة جنازة الملكة إليزابيث

المصدر: أ ب

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كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي أقيمت العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أن مراسم تسجية جثمان الملكة الراحلة بلغت تكلفتها ما يقدَّر بنحو 162 مليون جنيه إسترليني (نحو 200 مليون دولار).

وقال جون غلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، في بيان: «كانت أولويات الحكومة أن تجري هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في جميع الأوقات».

كانت الجنازة الرسمية، التي نُظمت في 19 سبتمبر، الأولى من نوعها في المملكة المتحدة منذ جنازة رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل عام 1965.

وأقيمت الجنازة، التي حضرها زعماء وكبار الشخصيات من أرجاء العالم، بعد 10 أيام من الحداد الوطني، وذلك عقب وفاة الملكة في 8 سبتمبر بعدما اعتلت عرش المملكة المتحدة طوال 70 عاماً.