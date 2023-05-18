يتسبب بحريق قاتل في فندق يضم 92 غرفة

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم، رجلاً متهماً بالتسبّب بحريق متعمّد أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في فندق في العاصمة ويلينغتون كان يؤوي عمالاً وفقراء.

وأعلنت الشرطة، في بيان، أن الرجل سيمثل أمام محكمة منطقة ويلينغتون الجمعة، مضيفةً أنه من غير المستبعد أن يواجه اتهامات أكثر خطورة.

وقالت إن التحقيق مستمر، مشيرةً إلى أنه لا يتم البحث عن شخص آخر في إطار هذه القضية.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اندلع حريق في نزل «لوفرز لودج» المكوّن من أربعة طوابق تضم 92 غرفة في وسط ويلينغتون، ويقيم فيه عمال وفقراء.

وعثرت الشرطة، اليوم، على أولى الجثث تحت الأنقاض.

وعثر عناصر الإطفاء على ست جثث داخل المبنى في حين يُعقّد الانهيار الجزئي للسطح جهود البحث.

وأكدت الشرطة أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مفتش الشرطة ديون بينيت، في بيان: «نبذل قصارى جهدنا للعثور في أسرع وقت على جثث من لقوا حتفهم».

وأضاف: «إنها فترة صعبة جداً لجميع المتضررين من هذه المأساة، وخصوصاً أولئك الذين ما زالوا ينتظرون أخباراً عن أحبائهم».