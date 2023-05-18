6 سنوات سجناً لشابة مكسيكية قتلت مغتصبها

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة مكسيكية بسجن امرأة من السكان الأصليين الأربعاء لمدة 6 سنوات وشهرين بتهمة قتل مغتصبها.

وأقرت المحكمة بأن المرأة، واسمها روكسانا إن، تصرفت دفاعا عن النفس عندما قتلت مهاجمها في عام 2021، لكنها قالت إنها استخدمت القوة المفرطة.

وتسببت المرأة /23 عاما/ في أن يفقد الرجل وعيه أولا، ثم خنقته وحاولت أخيرا تقطيع جسده. واحتفظت بالجثة لمدة 20 ساعة على الأقل قبل وضعها في كيس بلاستيكي في الشارع.

وقالت المحكمة إنها أخذت في الاعتبار ضعف المرأة باعتبارها أنثى وكشخص من السكان الأصليين في حيثيات حكمها.

وقالت المرأة في مقابلة مع موقع "إيمي إكويس": "كانت إما حياتي أو حياته... أردت فقط الدفاع عن حياتي من مغتصب"، مضيفة أنها تصرفت بدافع الخوف.

ولا يزال بإمكانها استئناف الحكم.

وتتلقى الأم غير المتزوجة من ولاية واهاكا في جنوب البلاد الدعم من منظمات نسائية. وأمضت بالفعل تسعة أشهر في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحها طوال مدة المحاكمة.