«جيمس ويب» يكتشف ماء في الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكّن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، من اكشتاف ماء حول مذنب نادر يقع في حزام الكويكبات الرئيس بين المشتري والمريخ. ويعدّ هذا، طبقاً لما ورد في تقرير موقع روسيا اليوم، اختراقاً علمياً آخر لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، حيث تمثل المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الغاز، في هذه الحالة، بخار الماء، حول مذنب في حزام الكويكبات الرئيس. وهذا أمر شديد الأهمية؛ كونه يوضح أن الماء في النظام الشمسي المبكر كان من الممكن الحفاظ عليه كجليد في حزام الكويكبات الرئيس.