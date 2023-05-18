حضرت الشرطة لتصطاد التمساح.. لكنها وجدته «رملياً»

المصدر: (دبي - البيان)

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استنفرت دورية شرطة كاملة التجهيز، فحضرت إلى المكان مسلحة بالمعدات اللازمة كافة للقبض على «خطر» - الوحش الداهم - في أحد شواطئ ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الفائت، والمتمثل بتمساح، راح، طبقاً للبلاغ الذي ورد إلى الشرطة، يبث الرعب والهلع في نفوس مرتادي الشاطئ ويهددهم.. ولكن فرقتها «المجهزة» التي سارعت إلى موقع وجود «التمساح»، اكتشفت على الفور أنه ليس سوى «تمساح رملي»، أي منحوتة رملية لتمساح ضخم.

وكانت شرطة الولاية قد استجابت فوراً للنداء العاجل الذي تلقته في هذا الخصوص، والذي يفيد بوجود تمساح ضخم على أحد شواطئ الولاية. إلا أنها، وبعد انكشاف حقيقية الأمر، بادرت إلى مخاطبة ومناشدة المبدعين والموهوبين الذين يتخصصون في مثل هذه المنحوتات، عبر منشور لها على أحد مواقع التواصل، وذلك بحسب موقع سكاي نيوز، جاء فيه: «نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون أعمالاً فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية». وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلاً: «انظر إلى حجم هذا التمساح الذي حاول أحد ضباطنا القبض عليه على شاطئ جزيرة الكنز الليلة الماضية».