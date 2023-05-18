اكتشاف ترياق لـ«قبعة الموت»

المصدر: (دبي - البيان)

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أوضح باحثون صينيون وأستراليون، أنهم اكتشفوا ترياقاً محتملاً لسم قوي موجود في أكثر أنواع الفطر السامة في العالم، يعرف باسم «قبعة الموت». وأشاروا إلى أنّ الصبغة المستخدمة بالتصوير الطبي، يمكن أن تمنع التأثيرات السامة.

ويُعدّ فطر قبعة الموت، المسؤول عن حوالي 90 % من الوفيات المرتبطة بالفطر على مستوى العالم. والسم الرئيس هو الببتيد المسمى -Amanitin، وهو نوع من الأماتوكسين، يؤدي إلى فشل الكبد والكلى. ويقول الباحثون إنّ صبغة إندوسيانين الخضراء، التي تمت الموافقة عليها حالياً، منعت التأثيرات السامة لـ «قبعة الموت».