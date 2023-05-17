ظاهرة «توهج دافنشي» تزين السماء هذا الأسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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يحمل هذا الأسبوع عرضاً سماوياً مذهلاً، يتمثل بظاهرة «توهج دافنشي»، وفق «إندبندنت». ويعرف الحدث أيضاً باسم «شروق الأرض»، وهو توهج خافت للجانب «المظلم» للقمر بسبب انعكاس ضوء الشمس من سطح الأرض على القمر. وحسب وكالة «ناسا»، فإن المصدر الرئيسي لتوهج القمر الخافت خلال هذا الوقت هو الضوء المنعكس عن غيوم الأرض والجليد البحري.

وسميت الظاهرة نسبة للعالم والفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، الذي شرح الظاهرة للمرة الأولى في القرن الخامس عشر.

وقال خبراء الفضاء إن نهاية هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاكتشاف التوهج الخافت على القمر.