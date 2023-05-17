نيجيرية تحطم الرقم القياسي في الطهي المتواصل

المصدر: دبي - البيان

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واصلت طاهية نيجيرية يوم الاثنين سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف بالطهي لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي، وفق «نيجيريان تريبيون».

وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019. وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ولقيت باتشي تشجيعاً كبيراً في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة.

ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضراً في منطقة الطهي، لكن المنظمة نشرت تغريدة بأنها على علم بمحاولة تحطيم الرقم القياسي. وقالت المؤسسة: «نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولاً قبل الإعلان رسمياً عن الرقم القياسي الجديد».

وأعربت باتشي عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية.