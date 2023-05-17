أحذية لا يستهان بخطورتها

المصدر: (دبي - البيان)

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يُعدّ التواء الكاحل إحدى أكثر إصابات العضلات والعظام شيوعاً، لا سيَّما في الرياضات؛ حيث يُعدّ القفز والهبوط على قدم واحدة، والتغيرات المفاجئة في الاتجاه جزءاً من اللعبة، لذا يبحث الناس عادة عن أحذية مريحة، لكن هل تحمي الأحذية طويلة الرقبة من خطر الإصابة بالتواء؟

بحسب موقع ساينس أليرت، فإنّ الأبحاث تشير إلى أنّ الأحذية طويلة الرقبة قد لا تكون الخيار الأفضل مع التواء الكاحل، حيث لا توفر الحماية الكافية. في المقابل، قد يكون الحذاء الرياضي المنخفض أكثر فائدة أثناء الأنشطة الرياضية التي تتطلب توقفاً متكرراً، أو القفز، أو تغييرات مفاجئة في الاتجاه.