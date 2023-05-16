وقف تمويل مركبة فضائية يثير الغضب

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعدما وصلت مركبة الفضاء «نيو هورايزونز» إلى حافة النظام الشمسي، وسافرت أكثر من 5 مليارات ميل عبر الفضاء، أعلنت وكالة «ناسا» أنها بصدد وقف التمويل، العام المقبل، لمهمة السفينة الرئيسة، ما أثار غضب واستياء بعض العلماء.

وبحسب صحيفة «ذا غارديان»، قالت «ناسا» إنها لن تغلق المركبة الفضائية تماماً، بل ستوفر بعض التمويل حتى تتمكن من مواصلة دراسة طقس الفضاء والظواهر الأخرى، لكن مهمتها الأساسية - دراسة تكوين الكوكب- ستتوقف. صُممت «نيو هورايزونز» لدراسة الكوكب القزم بلوتو، وحلّقت منذ يناير 2006 بسرعة فائقة، صوب أطراف المجموعة الشمسية.