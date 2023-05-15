وزارة الحج والعمرة: تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

وتعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.