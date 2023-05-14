الهند تضبط ذهباً قيمته 82 ألف دولار مع مسافر

المصدر: د ب ا

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ضبطت السلطات الهندية 2ر1 كيلوجرام من الذهب المهرب تتجاوز قيمته 82 ألف دولار من راكب في مطار حيدر أباد الدولي اليوم الأحد.

وأفاد بيان من الجمارك بأن فريق الاستخبارات الجوية التابعة لجمارك حيدر أباد اعترض، بناء على معلومات محددة، راكبا وصل إلى المدينة، ومن خلال عملية التفتيش الدقيق لأمتعته، تم العثور على 14 سبيكة ذهبية، عيار 24 قيراط، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست اوف انديا".

واكتشف مفتشو الجمارك أن الذهب كان مخبأ داخل بطارية مصباح طوارئ جلبه المسافر في امتعته.