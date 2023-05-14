السمنة وسكري الحمل.. عواقب وخيمة على صحة الأطفال

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهرت أبحاث أجريت في مستشفى دي فالنسيا العام، أن أطفال النساء المصابات بالسمنة أو السكري أثناء الحمل طوروا بعض التغيرات الجينية التي تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري والسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية التي تنتج عنها. ولا تتوقف هذه المخاطر عند مرحلة الطفولة والمراهقة فحسب، بل تستمر أيضاً في مراحل لاحقة من الحياة.

ويرى العلماء أن الحمل هو فترة أساسية في حياة البشر تؤثر بنشاط على نمو الأطفال ومدى استعدادهم للظهور المستقبلي لأمراض القلب والأوعية الدموية. وإصابة الأمهات باضطرابات مثل السمنة والسكري أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال، من سن الطفولة إلى البلوغ، ما يزيد من مخاطر الأمراض المصاحبة للأطفال، التي تحد من جودة الحياة، ومتوسط العمر المتوقع.