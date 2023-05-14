تقنية تصوير ثورية تحاكي قدرة العين البشرية

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح علماء جامعة بنسلفانيا في تطوير جهاز ينتج صوراً عن طريق محاكاة مستقبلات الضوء والشبكة العصبية الموجودة في العين. وتحتوي شبكية العين لدينا على خلايا مخروطية حساسة للضوء، وشبكة عصبية تبدأ في معالجة ما نراه قبل نقل المعلومات إلى دماغنا.

وفي محاكاة لقدرة عيون البشر، طوّر العلماء الجهاز الجديد، بإنشاء مصفوفة مستشعر جديدة من أجهزة الكشف الضوئية البيروفسكايت ضيقة النطاق، والتي تحاكي الخلايا المخروطية لدينا، وربطتها بخوارزمية الشكل العصبي، والتي تحاكي شبكتنا العصبية، لمعالجة المعلومات وإنتاج صور عالية الدقة.