الذكاء الاصطناعي يراقب «صحة» النباتات

المصدر: دبي - البيان

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طور فريق من علماء البيانات وخبراء في ظواهر النبات من الصين وسنغافورة خوارزمية ذكاء اصطناعي تسمى SSAFS، تسمح بالكشف الفعّال عن أمراض النبات القائمة على الصور.

اعتمدت التقنية على مبدأين: الظواهر عالية الإنتاجية، ورؤية الكمبيوتر. وباستخدام تقنية SSAFS ومجموعة من الصور النباتية، حدَّد الباحثون «مجموعة فرعية من السمات المثلى» لأمراض النبات.

تضمنت هذه المجموعة الفرعية قائمة بالخصائص ذات الأولوية فقط التي يمكنها تصنيف النبات بنجاح أنه مريض أو سليم، وتقدير شدة المرض بشكل أكبر. واختبرت التقنية على نطاق واسع، وأظهرت النتائج أنها تعمل بشكل جيد.