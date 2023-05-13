اكتشاف أكبر انفجار كوني

المصدر: لندن - د.ب.أ

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اكتشف علماء فلك أكبر انفجار كوني يتم رصده على الإطلاق.

ويزيد الانفجار توهجاً بأكثر من 10 مرات عن أي «سوبر نوفا» (مستعر أعظم)، وثلاث مرات عن أشد حدث اضطراب للمد والجزر توهجاً، الذي يسقط خلاله نجم في ثقب أسود فائق الضخامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويستمر الانفجار، المعروف باسم «إيه بي 2021 إل دابليو إكس»، حالياً منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقارنة بتوهج مرئي يدوم شهوراً قليلة في أغلب نجوم «سوبر نوفا». وبحسب الدراسة، وقع الانفجار على بعد ثمانية مليارات سنة ضوئية، عندما كان عمر الكون حوالي ستة مليارات سنة.