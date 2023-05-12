هل يجوز نشر تفاصيل الحياة على مواقع التواصل؟

المصدر: البيان

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أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلِّق بنشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيَّنت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن «بَثّ ونَشر "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها: إن كان مما يُعاب إطلاع الغير عليه عُرفاً أو يُستقبح كالعورات ونحو ذلك؛ فنشره غير جائز شرعاً، ومُجَرَّم قانوناً؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه».

وأضافت أنه «إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه وكان نشره لمقصد صحيح -كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير-؛ فلا مانع منه شرعاً، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك، وأن يكون الناشر له متخصصاً فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس».