عربة إطفاء للتعامل مع السيارات الكهربائية

المصدر: (لندن - د ب أ)

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طورت شركة بريطانية شاحنة إطفاء جديدة للتدخل السريع في حال نشوب النار في سيارة كهربائية، حيث تستطيع هذه السيارة نقل أفراد ومعدات الإطفاء إلى مكان وجود السيارة، حتى إذا كانت في مكان مغلق ارتفاعه محدود.

ورغم أن معدلات نشوب النار في السيارات الكهربائية أقل منها في السيارات التقليدية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، فإن التعامل مع بطاريات الليثيوم المؤين الموجودة في السيارات الكهربائية عند وجود حريق ما زال أمراً غير معتاد بالنسبة لفرق الإطفاء في العالم. وتستطيع عربة الإطفاء «هاي لود 6» ضخ المياه عبر رمح يمكنه اختراق أرضية السيارة الكهربائية.