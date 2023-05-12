الذكاء الاصطناعي يؤلف كتاباً عن تحديات البشر المستقبلية

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت دار الطباعة الإلكترونية الروسية «ليتريس» كتاباً بعنوان «سكاينت في عصر المصرف السيبراني، نظرية الذكاء الخارق والتحديات أمام البشرية». وحسب «روسيا اليوم»، ألّف الكتاب أنطون بلاتونوف وأندريه غليبوف، بالتعاون مع النموذج اللغوي من الذكاء الاصطناعي GPT-4، أفادت بذلك الخدمة الصحافية لدار الطباعة الإلكترونية «ليتريس».

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحافية أن مخدم الكتب الإلكترونية والصوتية «ليتريس» أصدر كتاب «نظرية الذكاء الخارق والتحديات أمام البشرية» من تأليف مدوّني منصة Web-3 Bithoven أنطون بلاتونوف وأندريه غليبوف، وساعدهما في تأليف الكتاب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي GPT-4. وحسب الخدمة الصحافية، فإن الشبكة العصبية الاصطناعية قامت بشكل مستقل أثناء العمل على تأليف الكتاب بإنتاج حوارات وخطابات، كما أضافت أفكاراً وتفاصيل تساعد في تطوير موضوع الكتاب. يذكر أن الكتاب ينتمي إلى نوع هجين بين الأدب التنويري وأدب الخيال العلمي. وعلى وجه الخصوص فإن القراء سيطلعون فيه على المستقبل، كما يراه الذكاء الاصطناعي.