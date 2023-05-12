«عملية معقدة» لنقل امرأة تزن 391 كيلوجراماً إلى المستشفى

المصدر: (باريس - د ب أ)

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اضطر عمال طوارئ فرنسيون، الأربعاء، إلى تحطيم جدران لنقل امرأة أمريكية تزن 391 كيلوجراماً من منزلها شمال شرقي فرنسا، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت المرأة، التي تعيش في ستيناي بالقرب من الحدود مع بلجيكا ولوكسمبورج منذ حوالي 20 عاماً، قد رفضت في السابق المساعدة الطبية، حسبما ذكرت إذاعة «فرانس 3».

واستغرق التحضير للعملية شهوراً. وتم استخدام سيارة إسعاف للأشخاص ثقيلي الوزن جرى استعارتها من بلجيكا لنقلها.

وقال مسؤول حكومي محلي، إن عملية من هذا النوع، بهذه الدرجة العالية من التعقيد، لم تحدث من قبل في فرنسا.

وهدم عمال الطوارئ جداراً في الطابق الأول من المنزل، وتم عمل فتحات في السقف، ثم تم رفع المرأة من خلال نافذة الطابق الأرضي. وبالإضافة إلى رجال الإطفاء المتخصصين، كان أطباء وطاقم تمريض في الخدمة أيضاً. وأغلقت بعض الطرق في المنطقة.