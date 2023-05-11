أطلس للفضاء يحاول توثيق كيفية ميلاد النجوم

المصدر: ا ب

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جمع علماء الفلك أكثر من مليون صورة لمجموعات من النجوم الصغيرة المختبئة في الفناء الخلفي للمجرة.

يكشف أطلس الفضاء، الذي نشر اليوم الخميس، عن خمسة مشاتل نجمية - نجوم شابة في طور التكوين ضمن سحب كثيفة من الغبار - تبعد أقل من 1500 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وتبلغ السنة الضوئية حوالي 9.7 تريليونات كيلومتر.

للتوصل إلى أطلسهم، جمع العلماء أكثر من مليون صورة التقطت على مدى خمس سنوات بواسطة التلسكوب "فيستا”، وهو تلسكوب مسح بالأشعة تحت الحمراء تابع للمرصد الأوروبي في تشيلي. وتمكن التلسكوب من النظر عبر سحب الغبار وتمييز النجوم في طور التكوين.

وفي السياق، قال أحد العلماء ويدعى ستيفان مينغاست، من جامعة فيينا، ”يمكننا اكتشاف حتى أضعف مصادر الضوء، مثل النجوم الأقل كثافة بكثير من الشمس، والكشف عن أشياء لم يرها أحد من قبل”.

وأوضح مينغاست أن الملاحظات، التي أجريت بين عامي 2017 إلى 2022، ستساعد الباحثين في فهم أفضل لكيفية تكوين النجوم من الغبار.

النتائج، التي ستنشر في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، ستضاف إلى الملاحظات التي أجرتها مركبة الفضاء "غايا” لرسم خرائط النجوم التي تقوم بها وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تدور حول ما يقرب من 1.5 مليون كيلومتر.

وقال الباحثون إن "غايا” تركز على الضوء البصري وتفقد معظم الأشياء التي يحجبها الغبار الكوني.