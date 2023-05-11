تقنية بساعة «أبل» تنقذ سيدة من الموت

المصدر: البيان

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تسببت تقنية بساعة ذكية من إنتاج شركة «أبل» في إنقاذ سيدة من الموت.

وكانت السيدة قد شعرت بألم بصدرها أثناء مهمة عمل في أحد الفنادق، ما أصابها بحالة إغماء ناجمة عن أزمة قلبية، وذلك حسبما أفاد موقع «العربية» الإخباري.

وسقطت السيدة على الأرض بعد مراسلة صديقة في الفندق نفسه كانت تخبرها عن تدهور حالتها الصحية.

وفي غضون دقائق، اتصلت الصديقة بالطوارئ، ولكن تم إبلاغها أن سيارة إسعاف في الطريق بالفعل.

وتبيَّن لاحقاً أن ساعة «أبل» كانت قد أصدرت للتو مكالمة طوارئ تلقائية من خلال ميزة «Fall Detection».

ونُقلت السيدة بالفعل إلى المستشفى، وشخَّص الأطباء حالتها بأنها انسداد في الشريان الأورطي.

وبعد أن خضوعها لعملية جراحية، أكدت أن الساعة الذكية أدَّت دوراً مهماً في طلب المساعدة.