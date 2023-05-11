جريمة قتل بموقع تاريخي لإنتاج سيارات مرسيدس

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف رجل يُشتبه في أنه قتل شخصين بالرصاص، اليوم، في الموقع التاريخي لإنتاج سيارات مرسيدس الألمانية في زيندلفينغن جنوب غربي المانيا.

وكتبت شرطة لودفيغسبورغ، في بيان: «دخل رجل يبلغ 53 عاماً قاعة الإنتاج الساعة 7,45، وأطلق النار على شخصين، وتوفي الرجلان البالغان 44 عاماً متأثرين بجروحهما».

وقال متحدث باسم مرسيدس إن الضحيتين والمشتبه به موظفون لدى مقدّم خدمة خارجي.

وتمتلك مرسيدس في زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت، حيث مقر المجموعة، أقدم مصنع لها، ويعمل فيه نحو 35 ألف شخص.

وقالت السلطات: «قام عناصر أمن المصنع بتحييد المشتبه به في صالة الإنتاج، ثم سلَّموه إلى الشرطة التي أوقفته».

وأكدت الشرطة أن «التحقيق في ملابسات هذا العمل مستمر».

ويُنتج مصنع زيندلفينغن سيارات راقية جداً من علامة مرسيدس مثل الفئة «إس» وسيارات «مايباخ» الفاخرة.