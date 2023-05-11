سفينة شحن ترسو بنجاح مع محطة الفضاء الصينية

المصدر: د ب أ

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التحمت سفينة شحن غير مأهولة بنجاح اليوم الخميس بمحطة الفضاء الصينية تيانجونج (قصر السماء) التي اكتملت مؤخرا.

وسيقوم ثلاثة رواد فضاء بتفريغ الشحنة من تيانتشو 6 (السفينة السماوية)، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

وكانت سفينة الشحن قد انطلقت من ميناء ونتشانج الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين في اليوم السابق.

وتم تحميل تيانتشو 6 بالطعام بما في ذلك 70 كيلوجراما من الفاكهة الطازجة، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى الضروريات اليومية وقطع الغيار و 600 كيلوجرام من الوقود.

يشار إلى أن رحلة الشحن هي جزء من الاستعدادات لتغيير الطاقم القادم.

ومن المتوقع وصول ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى المحطة الفضائية في 25 مايو. وسيحلون محل الطاقم الحالي المكون من ثلاثة أفراد بعد ستة أشهر في الفضاء.

وتدعم محطة تيانجونج الفضائية طموحات الصين في أن تصبح قوة فضائية وأن تلحق بدولتي الفضاء الرئيسيتين، الولايات المتحدة وروسيا.