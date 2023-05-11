أسرّة للإيجارعلى متن طائرة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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سمحت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية لركابها باستئجار سرير للنوم عليه خلال الرحلة.

وأعلنت «إير نيوزيلندا» أنها ستوفر لركابها على متن طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر» الثماني الجديدة، حسب «سكاي نيوز»، أسرّة للنوم لمدة 4 ساعات، ضمن كبائن من طابقين تتسع لـ6 أشخاص، تعرف بـ«سكاي نيست». الأسرّة قريبة جداً من بعضها، لكن لكل منها ستار من أجل بعض الخصوصية لمن ينام عليه.

وفقاً للشركة، ستشمل كل «كابينة» وسادة وملاءات وبطانية، وسيتم تغيير هذه الأشياء بين المستخدمين المختلفين، لمدة 30 دقيقة بين الجلسات.