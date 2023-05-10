غرق 15 طفلاً وفقدان 25 آخرين في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

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لقي 15 طفلا متفهم وفُقد 25 آخرون بعد غرق قاربهم الثلاثاء في نهر في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ إن الأطفال وهم من قرية دونديجي في طريقهم لجمع الحطب من غابة على الضفة الاخرى من نهر شاجري عندما انقلب قاربهم الذي كان محملا بأكثر من طاقته.

وأضاف "عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية" مشيرا أن الغواصين واصلوا مساء الثلاثاء البحث في النهر عن جثث المفقودين.

وبحسب أبو بكر "قيل لنا إنه كان هناك أربعين طفلا على متن القارب، ما يعني أن هناك 25 منهم في عداد المفقودين".

واعتاد أطفال القرية على عبور النهر كل صباح من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية وفي المناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم ذات الدخل الضئيل، بحسب أبو بكر.

وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.