لدغة عقرب في الأجواء الهندية

المصدر: (دبي - البيان)

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تعرضت سيدة للدغة عقرب أثناء رحلة طيران من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصفت الخطوط الجوية الهندية لها تعرضت في بيان أصدرته لوكالة «برس ترست»، ما حصل بـ«الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة».

وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك «عقرب مسافر» على الرحلة التابعة لها.

وعولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقاً دون مشاكل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ«آسيان نيوز»: «عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وقدموا كل الدعم لها».

بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون تفتيشاً على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقاً للبروتوكول.