اختراق في تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب

المصدر: (دبي - البيان)

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قال باحثون صينيون إنهم أحدثوا اختراقاً في مجال تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب، بعدما أجروا أول عملية على مستوى العالم لزراعة حاسوب في كائن غير بشري.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن علماء صينيين أجروا أول عملية تدخلية، في إطار ما يعرف بتكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب «بي سي أي».

وتحدث هذه التجربة قفزة كبيرة إلى الأمام في علوم الدماغ وفقاً لما ذكر موقع جامعة نانكاي الصينية. وفي دراسة لم تخضع لمراجعة خارجية قال باحثون صينيون إنهم مكنوا قرداً من تحريك ذراع روبوتية باستخدام موجات الدماغ.