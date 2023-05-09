إصابة 52 شخصاً في تصادم بين حافلة وشاحنة بألمانيا

المصدر: د ب ا

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أصيب نحو 52 شخصا من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، اليوم الثلاثاء إثر تصادم بين حافلة وشاحنة في ولاية براندنبورج بشرقي ألمانيا، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن معظم المصابين هم من ركاب حافلة بولندية كانت في طريقها لبرلين.

وذكرت متحدثة باسم منطقة أودر-سبري أن شخصا أصيب بجروح بالغة تهدد حياته .

وقالت الشرطة البولندية إن المصابين جميعهم مواطنون بولنديون.

وقال متحدث باسم مركز الشرطة في جورزوف فيلكوبولسكي، إنهم موظفون في شركة ألمانية.

وقال القنصل البولندي مارسين كرول إن جميع المصابين بالغون.

ولم يذكر المسؤولون الألمان وجهة الحافلة . كما لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للركاب.

وذكرت الشرطة أن مركبة لنقل البضائع الخطرة اصطدمت بشاحنة متوقفة أمامها على الطريق السريع. وحاول سائق الشاحنة الانحراف إلى اليسار واصطدم بالحافلة من جانبها. ثم اصطدمت الحافلة بحاجز الاصطدام الأوسط .

وقالت الشرطة إن مركبة نقل البضائع الخطرة لم تكن محملة وقت وقوع الحادث.

وبحسب متحدثة باسم منطقة أودر-سبري، فقد تواجد حوالي 95 من أفراد الطوارئ في موقع الحادث اليوم.

وقامت ثلاث مروحيات بإنقاذ بعض المصابين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، وفقا للمعلومات. وتم نصب الخيام وتوفير الطعام. تم نقل غير المصابين باستخدام الحافلات.

وقبل أسابيع قليلة فقط، تعرضت حافلة من بولندا لحادث على الطريق السريع "إيه 2" بالقرب من مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا. ونتيجة لذلك أصيب أكثر من 30 شخصا.وتفترض الشرطة أن سائق الحافلة غفا لفترة قصيرة.