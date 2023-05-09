«هابل» يلتقط صورة لمجرة بعيدة تشبه درب التبانة

المصدر: (دبي - البيان)

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التقط تلسكوب هابل الفضائي، أوضح صورة حتى الآن لمجرة بعيدة تشبه درب التبانة، أثناء بحثه عن دليل على وجود مستعر أعظم، وفق ما أوردت دورية «سبيس».

وأصبحت المنطقة، التي تم تصويرها بواسطة التلسكوب هابل الفضائي، تحت الأضواء قبل نحو ثلاث سنوات، حينما شهد علماء الفلك الموت العنيف لأحد نجومها الضخمة، بعد أيام قليلة من نفاد الطاقة وانفجارها في مستعر أعظم.وتُظهر الصورة الجديدة مجرة UGC 678 البعيدة، الواقعة على بعد 260 مليون سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة الحوت.